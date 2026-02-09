Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Los apostadores deben revisar los resultados a través de canales oficiales.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de febrero de 2026, 3:27 p. m.
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Lotería Chontico volvió a ser protagonista este lunes, 9 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8336, un evento que convocó, una vez más, a miles de apostadores en distintos puntos de Colombia.

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Como es habitual, el juego se desarrolló bajo su formato tradicional de dos sorteos diarios: Chontico Día y Chontico Noche, una mecánica que sostiene la expectativa jornada tras jornada.

Una vez difundidos los resultados oficiales, la combinación que acaparó la atención fue el 9038, número que rápidamente comenzó a circular entre los jugadores y se transformó en tema de conversación.

El cierre de la jornada llegó con ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 3, dando forma a un nuevo episodio de este histórico juego de azar que mantiene plena vigencia en el país.

La combinación ganadora se difundió rápidamente en redes.
Millones siguieron la transmisión del Chontico Día. Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 9 de febrero de 2026

Premio mayor: 9038 - 3

  • Tres últimas cifras: 038
  • Dos últimas cifras: 38
  • Número completo: 9038
  • Última cifra:  3
YouTube video JXmcXV3xGlM thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 9 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
YouTube video xrw8PFNgAl4 thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 10 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 8 de febrero de 2026: 1535 - 8
  • 7 de febrero de 2026: 6712 - 2
  • 6 de febrero de 2026: 2122 - 3

Chontico Noche

  • 8 de febrero de 2026: 7467 - 1
  • 7 de febrero de 2026: 6114 - 1
  • 6 de febrero de 2026: 4953 - 8

