La Lotería Chontico volvió a ser protagonista este lunes, 9 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8336, un evento que convocó, una vez más, a miles de apostadores en distintos puntos de Colombia.

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Como es habitual, el juego se desarrolló bajo su formato tradicional de dos sorteos diarios: Chontico Día y Chontico Noche, una mecánica que sostiene la expectativa jornada tras jornada.

Una vez difundidos los resultados oficiales, la combinación que acaparó la atención fue el 9038, número que rápidamente comenzó a circular entre los jugadores y se transformó en tema de conversación.

El cierre de la jornada llegó con ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 3, dando forma a un nuevo episodio de este histórico juego de azar que mantiene plena vigencia en el país.

Millones siguieron la transmisión del Chontico Día. Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 9 de febrero de 2026

Premio mayor: 9038 - 3

Tres últimas cifras: 038

Dos últimas cifras: 38

Número completo: 9038

Última cifra: 3

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 9 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 10 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

8 de febrero de 2026: 1535 - 8

7 de febrero de 2026: 6712 - 2

6 de febrero de 2026: 2122 - 3

Chontico Noche