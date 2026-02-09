La Lotería Chontico volvió a ser protagonista este lunes, 9 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8336, un evento que convocó, una vez más, a miles de apostadores en distintos puntos de Colombia.
Como es habitual, el juego se desarrolló bajo su formato tradicional de dos sorteos diarios: Chontico Día y Chontico Noche, una mecánica que sostiene la expectativa jornada tras jornada.
Una vez difundidos los resultados oficiales, la combinación que acaparó la atención fue el 9038, número que rápidamente comenzó a circular entre los jugadores y se transformó en tema de conversación.
El cierre de la jornada llegó con ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 3, dando forma a un nuevo episodio de este histórico juego de azar que mantiene plena vigencia en el país.
Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 9 de febrero de 2026
Premio mayor: 9038 - 3
- Tres últimas cifras: 038
- Dos últimas cifras: 38
- Número completo: 9038
- Última cifra: 3
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 9 de febrero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 10 de febrero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 8 de febrero de 2026: 1535 - 8
- 7 de febrero de 2026: 6712 - 2
- 6 de febrero de 2026: 2122 - 3
Chontico Noche
- 8 de febrero de 2026: 7467 - 1
- 7 de febrero de 2026: 6114 - 1
- 6 de febrero de 2026: 4953 - 8