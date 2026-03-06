Loterías

¿Día de suerte? Resultados Lotería Chontico Día y Noche del viernes 6 de marzo de 2026

Los resultados se deben consultar en canales oficiales.

Redacción Loterías
6 de marzo de 2026, 3:10 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Un nuevo sorteo de la Lotería Chontico jugó este viernes 6 de marzo celebró su sorteo número 8361. A medida que avanzó el sorteo, finalmente se reveló el número ganador: 3281, una cifra que rápidamente comenzó a circular entre quienes seguían la transmisión en tiempo real.

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 6 de marzo

La jornada cerró con La Quinta, cuando la balota se detuvo en el número 4, marcando así el final de un nuevo día de apuestas.

Resultados de la Lotería Chontico del Día de hoy, 6 de marzo de 2026

Premio mayor: 3281 - 4

  • Tres últimas cifras: 281
  • Dos últimas cifras: 81
  • Número completo: 3281
  • Quinta: 4
YouTube video L9-p0JutyBg thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 6 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
YouTube video n-KYqUCqIjk thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 7 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 5 de marzo de 2026: 7872 - 5
  • 4 de marzo de 2026: 8760 - 9
  • 3 de marzo de 2026: 7293 - 8

Chontico Noche

  • 5 de marzo de 2026: 3731 - 8
  • 4 de marzo de 2026: 8097 - 0
  • 3 de marzo de 2026: 5933 - 3

