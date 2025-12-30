Lotería

¿Día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Super Astro Sol para este martes, 30 de diciembre

De lunes a sábado se lleva a cabo este juego de azar que premia a los colombianos todas las tardes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol Foto: Tomada de redes sociales

Este martes, 30 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5322 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4470
  • Los últimos tres dígitos: 470
  • Los últimos dos dígitos: 70
  • Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer
YouTube video KUYUDlshcLA thumbnail

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este martes, 30 de diciembre

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Loterías

El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este martes, 30 de diciembre

Loterías

¿Suerte antes de Año Nuevo? Resultados de la Lotería Chontico este martes 30 de diciembre de 2025

Loterías

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 30 de diciembre

Loterías

¿Será el nuevo millonario de fin de año? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 30 de diciembre

Loterías

Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 29 de diciembre y acumulado

Loterías

¿Ganó con Super Astro Sol? Estos son los números y signo afortunados de este sábado, 20 de diciembre

Loterías

Lotería Super Astro Sol del martes 16 de diciembre: aquí están los resultados del último sorteo

Loterías

Resultado del Super Astro Sol: combinación millonaria ganadora de número y signo zodiacal, el sábado 13 de diciembre

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Lotería Astro Sol

¿Día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Super Astro Sol para este martes, 30 de diciembre

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este martes, 30 de diciembre

Resultado lotería Chontico día y noche del miércoles 27 de agosto de 2025

¿Suerte antes de Año Nuevo? Resultados de la Lotería Chontico este martes 30 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 30 de diciembre

Antioqueñita: resultados de la lotería

¿Será el nuevo millonario de fin de año? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 30 de diciembre

Este sorteo de Baloto generó gran expectativa en todo el país, con jugadores atentos a cada número revelado.

Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

Resultados de la lotería Super Astro Luna

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 29 de diciembre y acumulado

Sorteo número 4150

¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima? Resultados del lunes 29 de diciembre

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del sorteo del 29 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas