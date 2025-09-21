Suscribirse

Domingo de suerte: los números ganadores de La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre

Los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 12:00 p. m.

Redacción Loterías
21 de septiembre de 2025, 5:30 p. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre | Foto: Montaje de SEMANA

Los fines de semana tampoco cesa la actividad de los apostadores, ya que la lotería también tiene sorteos programados para estos días. Por ejemplo, en el caso de La Antioqueñita, los sorteos entre semana se realizan a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y festivos se juegan a las 12:00 p. m.

Para el 21 de septiembre, se dieron a conocer los resultados de La Antioqueñita Día, que dejó como ganadores una cifra de cuatro números y un quinto dígito conocido como “La Quinta”, ofreciendo así mayores posibilidades de ganar.

Es importante que los interesados sepan que, para jugar, solo deben elegir cuatro números del 0 al 9.

La Antioqueñita Día – Sorteo 6027

  • Número ganador: 5611
  • Quinta balota: 0
La Antioqueñita 1 - 21 de septiembre de 2025 - 12:00 PM [La Red Gana]

La Antioqueñita Tarde – Sorteo 6028

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Al jugar la lotería, es fundamental entender las probabilidades reales de ganar. La mayoría de los sorteos tienen bajas probabilidades, por lo que no conviene dejarse llevar por mitos, como que ciertos números anteriores pueden volver a salir. Sin embargo, estos datos pueden servir como guía para identificar cuáles cifras tienden a repetirse con mayor frecuencia.

Resultados recientes de La Antioqueñita

Día

  • 20 de septiembre: Número ganador 7214 – Quinta balota: 8
  • 19 de septiembre: Número ganador 3241 – Quinta balota: 4

Tarde

  • 20 de septiembre: Número ganador 5990 – Quinta balota: 2
  • 19 de septiembre: Número ganador 4931 – Quinta balota: 8

