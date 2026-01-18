El domingo 18 de enero de 2026, miles de jugadores volvieron a poner a prueba su suerte con el sorteo número 8314 de la Lotería Chontico.

Desde temprano, la emoción se dejó sentir entre quienes revisaban sus boletos, con la esperanza de que la fortuna sonriera en esta ocasión.

El número ganador de la jornada, 5336-0, se viralizó rápidamente en redes sociales y portales especializados, despertando reacciones variadas entre los apostadores. Para algunos fue un motivo de celebración; para otros, un recordatorio de que la suerte no siempre está del lado de todos.

Este sorteo refleja, una vez más, la fascinación constante que despierta la Lotería Chontico en todo el país.

Cada semana, miles de personas siguen atentos los resultados, demostrando que, más allá del premio en dinero, la emoción de participar sigue siendo el principal atractivo de este juego de azar.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 18 de enero de 2026

Premio mayor: 5336-0

Tres últimas cifras: 336

Dos últimas cifras: 36

Número completo: 5336

Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 18 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes 19 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

17 de enero de 2026: 1848-7

16 de enero de 2026: 7215 - 5

15 de enero de 2026: 7215 - 5

Chontico Noche