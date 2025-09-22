Dorado del lunes 22 de septiembre: estos fueron los números premiados en la mañana y tarde

Muchos tuvieron suerte el fin de semana y se convirtieron en ganadores de la lotería, uno de los juegos de azar más importantes de Colombia. Sin embargo, ahora fue el turno de quienes participaron en el sorteo del Dorado Mañana este lunes 22 de septiembre, que dejó las siguientes cifras junto con ‘La Quinta’:

Premio mayor: 3514.

La Quinta: 8.

Para quienes aún no han jugado, todavía tienen la oportunidad de participar en el sorteo de la tarde, que se realiza a las 3:30 p.m., o bien en el de mañana martes a las 11:00 a.m..

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Es importante comprender que cada sorteo es independiente, y la probabilidad de que los mismos números se repitan en varias ocasiones es muy baja. Se trata de un juego basado completamente en el azar, por lo que no existen fórmulas ni estrategias que garanticen el triunfo.

De acuerdo con loteriasdehoy.co, algunos números son más frecuentes por posición, es decir, los que han aparecido con mayor regularidad en cada posición son los siguientes:

Posición 1: 7 (240 veces)

7 (240 veces) Posición 2: 4 (239 veces)

4 (239 veces) Posición 3: 5 (246 veces)

5 (246 veces) Posición 4: 8 (247 veces)

Jugar la lotería requiere de suerte. | Foto: Getty Images

Estos números suelen considerarse “favoritos” por los jugadores debido a su aparición constante en los sorteos.

Por otro lado, algunos números llevan varios sorteos sin aparecer, lo que los convierte en los más retrasados en cada posición: