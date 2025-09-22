Suscribirse

Loterías

Dorado del lunes 22 de septiembre: estos fueron los números premiados en la mañana y tarde

Los juegos de azar gozan de gran popularidad en Colombia, y el Chance del Dorado se destaca como uno de los favoritos entre los jugadores.

Redacción Loterías
22 de septiembre de 2025, 4:37 p. m.
El Dorado Mañana y Tarde del 22 de septiembre.
El Dorado Mañana y Tarde del 22 de septiembre. | Foto: Montaje de SEMANA

Muchos tuvieron suerte el fin de semana y se convirtieron en ganadores de la lotería, uno de los juegos de azar más importantes de Colombia. Sin embargo, ahora fue el turno de quienes participaron en el sorteo del Dorado Mañana este lunes 22 de septiembre, que dejó las siguientes cifras junto con ‘La Quinta’:

  • Premio mayor: 3514.
  • La Quinta: 8.
Resultado EL DORADO MAÑANA Lunes 22 de Septiembre de 2025

Para quienes aún no han jugado, todavía tienen la oportunidad de participar en el sorteo de la tarde, que se realiza a las 3:30 p.m., o bien en el de mañana martes a las 11:00 a.m..

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Es importante comprender que cada sorteo es independiente, y la probabilidad de que los mismos números se repitan en varias ocasiones es muy baja. Se trata de un juego basado completamente en el azar, por lo que no existen fórmulas ni estrategias que garanticen el triunfo.

De acuerdo con loteriasdehoy.co, algunos números son más frecuentes por posición, es decir, los que han aparecido con mayor regularidad en cada posición son los siguientes:

  • Posición 1: 7 (240 veces)
  • Posición 2: 4 (239 veces)
  • Posición 3: 5 (246 veces)
  • Posición 4: 8 (247 veces)
Jugar la lotería requiere de ciertas estrategias para aumentar las probabilidades de ganar.
Jugar la lotería requiere de suerte. | Foto: Getty Images

Estos números suelen considerarse “favoritos” por los jugadores debido a su aparición constante en los sorteos.

Por otro lado, algunos números llevan varios sorteos sin aparecer, lo que los convierte en los más retrasados en cada posición:

  • Posición 1: 1, último sorteo en que salió el 6 de agosto de 2025
  • Posición 2: 8, último sorteo en que salió el 16 de agosto de 2025
  • Posición 3: 8, último sorteo en que salió el 22 de agosto de 2025
  • Posición 4: 0, último sorteo en que salió el 4 de septiembre de 2025

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de la lotería Powerball: a cuánto asciende el pozo de este sábado 20 de septiembre

2. Carlos Fernando Galán se pronunció tras hallazgo de un cuerpo en las obras del Metro de Bogotá: “Esa es la información que tenemos”

3. Se vendría bombazo con el nuevo técnico de Atlético Nacional: novedad pone todo de cabeza

4. Gustavo Petro llegó a Nueva York; se conocen pistas de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU

5. Escándalo en la Unidad de Víctimas: contratos por 19.000 millones de pesos, en apenas dos meses, salpican a un senador aliado de Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.