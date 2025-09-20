Dorado Mañana y Tarde: estos son los números ganadores de este sábado 20 de septiembre

La Lotería del Dorado es una oportunidad para miles de apostadores que buscan poner a prueba su suerte y alcanzar un cambio significativo en su vida.

Con décadas de tradición en el país, se destaca entre los chances gracias a la solidez de sus premios, la confianza de sus jugadores y la transparencia garantizada en la transmisión de cada sorteo.

En los últimos años, la lotería ha innovado en sus modalidades de participación, incluyendo ‘la quinta’, su propuesta más reciente, que ofrece mayores probabilidades de ganar.

Resultados del sábado 20 de septiembre

Premio mayor: 3978

3978 La Quinta: 3

Sorteo Dorado Tarde del sábado 20 de septiembre

Premio mayor: pendiente

La quinta: pendiente

Números premiados en los últimos sorteos

18 de septiembre

Mañana: 6335 – 5

Tarde: 4983 – 6

17 de septiembre

Mañana: 8661 – 6

Tarde: 0576 – 4

16 de septiembre

Mañana: 7101 – 5

Tarde: 3592 – 5

15 de septiembre

Mañana: 2306 – 8

Tarde: 4845 – 2

Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para cobrar su dinero:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original del sorteo con el reverso diligenciado.

Entregar una copia del documento de identidad.