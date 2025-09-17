La lotería Dorado Mañana se jugó hoy a las 11:00 a. m. y ya se conocen los números ganadores. El sorteo dejó un número de cuatro cifras y, adicionalmente, la modalidad de “La Quinta”, que se ha convertido en una opción destacada no solo en este chance, sino también en otros juegos que tienen gran relevancia en el país.

Es importante recordar que, para reclamar un premio, se debe presentar el boleto original junto con el documento de identidad. Además, se recomienda no aceptar ayudas externas de personas desconocidas, ya que esto podría prestarse para estafas o fraudes.

Resultados El Dorado – 17 de septiembre

Mañana

Premio mayor: 8661 .

. La Quinta: 6.

Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Los juegos de azar, en especial la lotería, deben asumirse con responsabilidad y control. De lo contrario, pueden generar consecuencias negativas no solo para la persona jugadora, sino también para su entorno.

Para muchos, este pasatiempo representa una manera de cambiar su estilo de vida a través de un golpe de suerte. Sin embargo, lo recomendable es establecer un límite y no destinar más dinero del que se puede asumir sin afectar la economía personal.

Cifras ganadoras en sorteos anteriores

Dorado Mañana

13 de septiembre de 2025: 3316 – 0

15 de septiembre de 2025: 2306 – 8

16 de septiembre de 2025: 7101 – 5

Dorado Tarde