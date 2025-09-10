Suscribirse

Dorado Tarde: consulte aquí los números premiados de hoy, 10 de septiembre de 2025

La suerte decidió y salieron los resultados del nuevo sorteo que se jugó de la famosa lotería colombiana.

Redacción Loterías
10 de septiembre de 2025, 9:04 p. m.
Se jugó un nuevo sorteo del Dorado Tarde y este fue el resultado ganador.
Con el paso del tiempo, el Dorado Tarde se ha convertido en uno de los juegos de azar con mayor acogida en Colombia. Cada vez que se realiza un sorteo, los participantes siguen de cerca los resultados oficiales con la esperanza de confirmar si su jugada fue la afortunada.

Para muchos apostadores, la clave está en elegir números cargados de significado personal o inspirados en sorteos anteriores, confiando en que esas combinaciones puedan traerles la suerte tan esperada. El miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición, cuyo desenlace sorprendió a más de uno.

Contexto: Sorteo del Dorado Mañana: resultados completos del miércoles, 10 de septiembre

Este chance se juega de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde en Colombia, y el próximo sorteo tendrá lugar el jueves 11 de septiembre.

Resultado Dorado Tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025

  • Premio mayor: 2306
  • La Quinta: 1
¿Cuál es la mecánica del Dorado Tarde?

El sistema de participación resulta bastante simple: cada jugador debe escoger una combinación de cuatro dígitos. Existen varias formas de apostar, pero una de las más populares es la modalidad “Combinados”, que no solo premia a quienes aciertan las cifras exactas en el orden correcto, sino también a quienes logran variantes de la secuencia ganadora, lo que amplía las oportunidades de triunfo.

Los premios se ajustan de acuerdo con dos factores principales: la cantidad de aciertos obtenidos y el valor de la apuesta realizada. Esto significa que cada persona puede recibir un pago proporcional al nivel de coincidencia alcanzado con los números sorteados.

