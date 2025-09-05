Dorado Tarde: estos son los números ganadores del chance de este viernes 5 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde es un juego de azar popular entre los colombianos. Por eso, si jugó el último sorteo, es importante conocer el resultado a tiempo y verificar la apuesta para confirmar si es o no uno de los ganadores.

Para este viernes, 5 de septiembre, en el sorteo número 445 el ganador fue el 2715 y en el sorteo de la La Quinta. una nueva modalidad de juego que brinda más opciones para ganar, la balota que apareció fue la número 4.

Dorado Tarde del 4 de septiembre

Premio mayor: 2715

La Quinta: 4

Cabe recordar que el sorteo de la Lotería Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 15:30 horas en Colombia.

Para jugar este chance los jugadores deben adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras. Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene cifras del 0 al 9.

El ganador se define según el orden de los números extraídos, aunque esta lotería se destaca por ofrecer la posibilidad de obtener diferentes premios, según el orden de la cifra inicial ganadora.

Requisitos para reclamar el premio

En caso de ser uno de los ganadores de la Lotería Dorado Tarde, es fundamental que sea el titular quien se acerque a reclamar el premio a uno de los puntos autorizados. Para que este proceso sea válido y no se presente ningún contratiempo, es esencial presentar la cédula o documento de identidad.

Para evitar caer en fraudes no debe confiar en llamadas o mensajes que anuncien supuestos aciertos, recuerde que el resultado oficial se transmite en vivo por Canal 1.

¿Cómo funciona el Dorado Tarde?

De las cuatro cifras que eligen los jugadores en esta lotería, existen diversas modalidades de juego que permiten aumentar las probabilidades de obtener un premio, una de ellas es acertando las cuatro cifras o una combinación, a lo que los expertos en este tipo de juegos de azar, le llaman ‘Combinados’.

Así las cosas, el valor del premio depende de cuántos números acierte y del monto que haya apostado el participante.

Resultados de los últimos sorteos del Dorado

Dorado Mañana

4 de septiembre de 2025: 7030

3 de septiembre de 2025: 0916.

2 de septiembre de 2025: 0528.

1 de septiembre de 2025: 2505.

Dorado Tarde