El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

En Colombia, los juegos de azar forman parte de la rutina diaria de miles de personas. Entre las opciones más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos que se realizan todos los días y que cuentan con una amplia base de seguidores en distintas regiones del país.

Conocidos también como “chances”, estos juegos se caracterizan por su frecuencia —con sorteos en la mañana, la tarde y la noche— y por ofrecer premios atractivos mediante mecánicas sencillas. El jugador elige un número de cuatro cifras y puede apostar en diferentes modalidades, como la “quinta” u otras combinaciones adicionales que incrementan las posibilidades de ganar.

Más allá de los premios, estos juegos hacen parte de una costumbre arraigada: revisar los resultados, comparar números con amigos o familiares y comentar las cifras ganadoras del día.

Los resultados correspondientes a los sorteos de hoy ya están disponibles para consulta. Los apostadores pueden verificarlos a través de los canales oficiales de cada lotería, en puntos autorizados o en las plataformas digitales habilitadas para tal fin.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2628

La Quinta: 5

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: 8pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche