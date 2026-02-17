Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Los resultados correspondientes a los sorteos de hoy ya están disponibles para consulta.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de febrero de 2026, 11:30 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 17 de febrero
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 17 de febrero Foto: Getty Images

En Colombia, los juegos de azar forman parte de la rutina diaria de miles de personas. Entre las opciones más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos que se realizan todos los días y que cuentan con una amplia base de seguidores en distintas regiones del país.

Conocidos también como “chances”, estos juegos se caracterizan por su frecuencia —con sorteos en la mañana, la tarde y la noche— y por ofrecer premios atractivos mediante mecánicas sencillas. El jugador elige un número de cuatro cifras y puede apostar en diferentes modalidades, como la “quinta” u otras combinaciones adicionales que incrementan las posibilidades de ganar.

Más allá de los premios, estos juegos hacen parte de una costumbre arraigada: revisar los resultados, comparar números con amigos o familiares y comentar las cifras ganadoras del día.

Los resultados correspondientes a los sorteos de hoy ya están disponibles para consulta. Los apostadores pueden verificarlos a través de los canales oficiales de cada lotería, en puntos autorizados o en las plataformas digitales habilitadas para tal fin.

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

Loterías

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Consulte los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes, 16 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Loterías

Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 16 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores del 13 de febrero: verifique su boleto de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Números ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 12 de febrero

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2628
  • La Quinta: 5
YouTube video 2Oyw2sfa-2c thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: 8pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Más de Loterías

Resultados La Antioqueñita

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

El Baloto de este miércoles volvió a despertar la emoción de quienes confían en el azar.

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

x

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de febrero de 2026

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 16 de febrero de 2026

Resultados de la Lotería del Tolima: lunes 11 de agosto de 2025.

Consulte los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes, 16 de febrero de 2026

MiLoto 10 de octubre de 2025.

Miloto: resultados del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 15 de febrero: estos son los números ganadores

Resultados del Super Astro Sol

Este lunes jugó la lotería Super Astro Sol: números ganadores del 16 de febrero

Noticias Destacadas