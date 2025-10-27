El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este lunes, 27 de octubre

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado Mañana - 27 de octubre

Premio mayor: 6872

La Quinta: 5

El Dorado Tarde - 27 de octubre

Premio mayor: 6642

La Quinta: 1

El Paisita Día - 27 de octubre

Premio mayor: 1340

La Quinta: 9

El Paisita Noche - 27 de octubre

Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día - 27 de octubre

Premio mayor: 6224

La Quinta: 8

La Caribeña Noche - 27 de octubre