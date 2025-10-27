Loterías
El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este lunes, 27 de octubre
Cada día se llevan a cabo dos sorteos de cada una de estas loterías y juegos de azar.
Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
El Dorado Mañana - 27 de octubre
- Premio mayor: 6872
- La Quinta: 5
El Dorado Tarde - 27 de octubre
- Premio mayor: 6642
- La Quinta: 1
El Paisita Día - 27 de octubre
- Premio mayor: 1340
- La Quinta: 9
El Paisita Noche - 27 de octubre
- Premio mayor: Pendiente
La Caribeña Día - 27 de octubre
- Premio mayor: 6224
- La Quinta: 8
La Caribeña Noche - 27 de octubre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.