Suscribirse

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este lunes, 27 de octubre

Cada día se llevan a cabo dos sorteos de cada una de estas loterías y juegos de azar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
27 de octubre de 2025, 9:46 p. m.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. | Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado Mañana - 27 de octubre

  • Premio mayor: 6872
  • La Quinta: 5
Resultado EL DORADO MAÑANA Lunes 27 de Octubre de 2025

El Dorado Tarde - 27 de octubre

  • Premio mayor: 6642
  • La Quinta: 1
Resultado EL DORADO TARDE Lunes 27 de Octubre de 2025

El Paisita Día - 27 de octubre

  • Premio mayor: 1340
  • La Quinta: 9
Resultado EL PAISITA 1 Lunes 27 de Octubre de 2025

El Paisita Noche - 27 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente
Resultado EL PAISITA 2 Lunes 27 de Octubre de 2025

La Caribeña Día - 27 de octubre

  • Premio mayor: 6224
  • La Quinta: 8
Resultado LA CARIBEÑA DIA Lunes 27 de Octubre de 2025

La Caribeña Noche - 27 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Lunes 27 de Octubre de 2025

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Negocio de 30 millones de euros por Daniel Muñoz: gigante europeo lo sacaría del Crystal Palace

2. Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

3. Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

4. La historia detrás del traslado de la sede del Concejo de Barranquilla a una zona patrimonial

5. Tensión en el Caribe: bombarderos de EE. UU. se aproximan a Venezuela en medio de amenazas de Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

el doradoLotería PaisitaLotería La CaribeñaLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.