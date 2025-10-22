Suscribirse

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este miércoles, 22 de octubre

El Dorado, El Paisita y La Caribeña continúan siendo parte del día a día de millones de colombianos siguen confiando en la suerte.

Redacción Loterías
22 de octubre de 2025, 6:02 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La lotería El Dorado es una de las más reconocidas del país y se distingue por realizar dos sorteos principales: El Dorado Mañana y El Dorado Tarde. Ambos se juegan todos los días, lo que ofrece a los apostadores más oportunidades de ganar.

Cada sorteo entrega premios en efectivo a quienes acierten las combinaciones de números según las modalidades disponibles, como cuatro cifras, tres cifras o dos cifras. Además, con la nueva modalidad de juego conocida como ‘La Quinta’, los participantes tienen mayores probabilidades de obtener un premio millonario.

Así las cosas, estos fueron los resultados del 22 de octubre:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0114.
  • La Quinta: 4.
Resultado DORADO MAÑANA miércoles 22 de Octubre de 2025

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Por su parte, El Paisita, originaria de Antioquia, también se ha consolidado como una de las favoritas del público. Se sortea diariamente y se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan probar suerte de forma constante. Su popularidad ha crecido gracias a la transparencia en los sorteos y a la facilidad para consultar los resultados a través de medios digitales y redes sociales.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 0839.
  • La Quinta: 1.
Paisita 1 - 22 de octubre de 2025 - 1:00 PM [La Red Gana]

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Mientras tanto, La Caribeña, con sorteos diarios y atractivos premios, se destaca por su dinámica ágil y por la posibilidad de mantener a su público activo mediante transmisiones y plataformas en línea.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente

