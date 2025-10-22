El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este miércoles, 22 de octubre

La lotería El Dorado es una de las más reconocidas del país y se distingue por realizar dos sorteos principales: El Dorado Mañana y El Dorado Tarde. Ambos se juegan todos los días, lo que ofrece a los apostadores más oportunidades de ganar.

Cada sorteo entrega premios en efectivo a quienes acierten las combinaciones de números según las modalidades disponibles, como cuatro cifras, tres cifras o dos cifras. Además, con la nueva modalidad de juego conocida como ‘La Quinta’, los participantes tienen mayores probabilidades de obtener un premio millonario.

Así las cosas, estos fueron los resultados del 22 de octubre:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0114.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Por su parte, El Paisita, originaria de Antioquia, también se ha consolidado como una de las favoritas del público. Se sortea diariamente y se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan probar suerte de forma constante. Su popularidad ha crecido gracias a la transparencia en los sorteos y a la facilidad para consultar los resultados a través de medios digitales y redes sociales.

El Paisita Día

Premio mayor: 0839.

La Quinta: 1.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Mientras tanto, La Caribeña, con sorteos diarios y atractivos premios, se destaca por su dinámica ágil y por la posibilidad de mantener a su público activo mediante transmisiones y plataformas en línea.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche