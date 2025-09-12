El Paisita Día y Noche de este viernes 12 de septiembre de 2025 podría haber cambiado su suerte: ¿será usted el próximo ganador?

Hoy, viernes 12 de septiembre, la lotería El Paisita podría haber cambiado su suerte. Esta lotería sigue cautivando a miles de colombianos que esperan transformar su vida con los grandes premios que ofrece.

Si participó en el sorteo de hoy, prepárese para conocer los números ganadores y ver si se convirtió en uno de los afortunados premiados

En el sorteo número 14.452 del Paisita Día, el número ganador fue el 6895, con la quinta balota 0.

Resultados del sorteo 14.452 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 689

Tres últimas: 895

Cifra ganadora: 6895

Quinta balota: 0

Resultados del sorteo 14.453 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.

recibe 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.

gana 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar su premio?

Si fue uno de los afortunados ganadores, siga estos pasos para reclamar su premio:

Verifique su tiquete: asegúrese de que su número coincida con el ganador.

asegúrese de que su número coincida con el ganador. Diríjase a un punto autorizado: acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín.

acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín. Presente sus documentos: lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía.

lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía. Reclame su premio: reciba su premio en efectivo o mediante transferencia, según lo establecido.

El próximo sorteo se llevará a cabo mañana sábado, 13 de septiembre de 2025. Prográmese para seguirlo en vivo o también puede consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.