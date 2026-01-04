Este domingo 4 de enero de 2026, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.
El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.
El Paisita Día
- Premio mayor: 4318
- La Quinta: 0
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Dorado Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente