Este domingo 4 de enero de 2026, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.

El Paisita Día

Premio mayor: 4318

La Quinta: 0

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Dorado Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche