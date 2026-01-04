Loterías

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

Estos fueron los resultados de los premios mayores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de enero de 2026, 7:10 p. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y loteriasdehoy.co

Este domingo 4 de enero de 2026, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 4318
  • La Quinta: 0
YouTube video rseh9vXl2nY thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente
YouTube video wJc-ltM-Io8 thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Dorado Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
YouTube video rxnYhFxSb9Y thumbnail

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
YouTube video janDMaZpl7g thumbnail

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video vpu6j1BkSjY thumbnail

Más de Loterías

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Resultados del sábado 3 de enero de 2026.

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Resaltados Baloto del 20 de septiembre.

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Como cada sábado, la Lotería del Cauca celebró su sorteo nocturno con atractivos premios.

¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Lotería Astro Sol

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy, 3 de enero: vea si resultó ganador en el sorteo de este sábado

Noticias Destacadas