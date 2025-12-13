El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del sábado 13 de diciembre

Este sábado 13 de diciembre, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña , que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.