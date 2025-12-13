Suscribirse

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del sábado 13 de diciembre

Estos fueron los resultados.

Redacción Loterías
13 de diciembre de 2025, 7:12 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 13 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este sábado 13 de diciembre, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 9737
  • La Quinta: 1
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 SÁBADO 13 de Diciembre 2025

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente
PAISITA 2: Resultado PAISITA 2 del SÁBADO 13 de Diciembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
DORADO TARDE: Resultado DORADO TARDE del SÁBADO 13 de Diciembre de 2025.

El Dorado Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
DORADO NOCHE: Resultado DORADO NOCHE del SÁBADO 13 de Diciembre 2025.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del SÁBADO 13 de Diciembre de 2025.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del SÁBADO 13 de Diciembre de 2025.

