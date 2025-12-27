Lotería

El Sinuano Día y Noche: conozca los resultados de los sorteos de este sábado, 27 de diciembre de 2025

Esta reconocida lotería colombiana nació en la región de la Costa Caribe.

Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche

Si participa en la lotería El Sinuano, en cualquiera de sus dos ediciones, no olvide revisar los resultados más recientes para saber si la suerte estuvo de su lado.

En el sorteo 13.277 de este sábado, 27 de diciembre, la combinación ganadora en la edición El Sinuano Día fue 3679, acompañado por la balota denominada como “La Quinta” número 8.

Esta edición de El Sinuano juega todos los días a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, brindando varias oportunidades de ganar según la cantidad de aciertos con el resultado oficial.

Resultados de la lotería El Sinuano Día hoy, 27 de diciembre de 2025

  • Premio mayor: 3679.
  • La Quinta: 8.
El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos se desarrolla a las 8:30 p.m.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de El Sinuano Día y Noche, a continuación podrá consultar las combinaciones ganadores para verificar si fue uno de los afortunados ganadores de esta lotería, que tiene sus raíces en la región de la Costa Caribe.

El Sinuano Día

  • 23 de diciembre de 2025 - 3583 - 2
  • 24 de diciembre de 2025 - 4635 - 5
  • 25 de diciembre de 2025 - 4158 - 7
  • 26 de diciembre de 2025 - 9953 - 4

El Sinuano Noche

  • 23 de diciembre de 2025 - 2489 - 2
  • 24 de diciembre de 2025 - 4686 - 6
  • 25 de diciembre de 2025 - 6411 - 5
  • 26 de diciembre de 2025 - 5000 - 9

