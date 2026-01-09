El Sinuano Día y Noche entregó sus resultados del sorteo del 9 de enero: números ganadores

La mañana de este viernes 9 de enero estuvo marcada por la expectativa de los aficionados a los juegos de azar, luego de realizarse una nueva edición de la Lotería El Sinuano en sus versiones Día y Noche, uno de los chances con mayor aceptación entre quienes apuestan por un golpe de suerte en el inicio del año.
El número ganador se dio a conocer durante la transmisión oficial en tiempo real, generando comentarios inmediatos entre los seguidores habituales del sorteo. En la modalidad El Sinuano Día, la combinación favorecida fue el 5395, cifra que rápidamente empezó a circular en redes sociales y medios autorizados.
A este resultado se sumó la tradicional “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta oportunidad correspondió al número 2, completando así la jugada que dejó a nuevos ganadores en la jornada.
Resultados de la lotería El Sinuano Día 9 de enero
- Número ganador de cuatro cifras: 5395
- Número ganador de cinco cifras: 2
Resultados de la lotería El Sinuano Noche 9 de enero
- Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
- Número ganador de cinco cifras: Pendiente
El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el sábado 10 de enero, desde las 2:30 p. m.