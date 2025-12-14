Suscribirse

El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del domingo 14 de diciembre

Esta lotería juega dos veces al día.

Redacción Loterías
14 de diciembre de 2025, 7:47 p. m.
Sinuano hoy martes 19 de agosto: resultados del sorteo y jugada ganadora en Colombia.
Sinuano Día y Noche | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

Este domingo, 14 de diciembre, se llevó a cabo la lotería de El Sinuano Día y Noche, en el que se conocieron los números ganadores del más reciente sorteo.

El primer sorteo, conocido como El Sinuano Día, se juega a partir de las 2:30 de la tarde, mientras que El Sinuano Noche se realiza en horas de la noche.

Resultados del sorteo 13.251 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 7212
  • Número ganador de cinco cifras:  7212-6
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA DOMINGO 14 de Diciembre de 2025

Resultados del sorteo 13.252 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente.
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente.
SINUANO NOCHE: Resultado SINUANO NOCHE del DOMINGO 14 de Diciembre de 2025.

