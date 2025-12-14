El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del domingo 14 de diciembre

Este domingo, 14 de diciembre, se llevó a cabo la lotería de El Sinuano Día y Noche, en el que se conocieron los números ganadores del más reciente sorteo.

El primer sorteo, conocido como El Sinuano Día, se juega a partir de las 2:30 de la tarde, mientras que El Sinuano Noche se realiza en horas de la noche.

Resultados del sorteo 13.251 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 7212

Número ganador de cinco cifras: 7212-6

Resultados del sorteo 13.252 de la lotería El Sinuano Día