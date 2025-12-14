Loterías
El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del domingo 14 de diciembre
Esta lotería juega dos veces al día.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este domingo, 14 de diciembre, se llevó a cabo la lotería de El Sinuano Día y Noche, en el que se conocieron los números ganadores del más reciente sorteo.
El primer sorteo, conocido como El Sinuano Día, se juega a partir de las 2:30 de la tarde, mientras que El Sinuano Noche se realiza en horas de la noche.
Resultados del sorteo 13.251 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 7212
- Número ganador de cinco cifras: 7212-6
Resultados del sorteo 13.252 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: Pendiente.
- Número ganador de cinco cifras: Pendiente.