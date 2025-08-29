Suscribirse

El Sinuano Día y Noche hoy, viernes 29 agosto: revise si fue uno de los ganadores

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

Redacción Loterías
29 de agosto de 2025, 9:10 p. m.
Sorteo de El Sinuano Día, del viernes 29 de agosto.
Sorteo de El Sinuano Día, del viernes 29 de agosto. | Foto: Pantallazo de video de Telecaribe

Sinuano Día jugó este viernes, 29 de agosto, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 6471.

Resultados del sorteo 13.037 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 6471
  • Número ganador de cinco cifras: 64712
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 29 de Agosto de 2025

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.038 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras:  (Pendiente)

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: 0657
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 0666
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 0692
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 6442
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

Números ganadores de los últimos cinco sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: 3713
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 3534
  • Sorteo del 26 de agosto de 2025: 7005
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2759
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

