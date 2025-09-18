El Sinuano Día jugó este jueves, 18 de septiembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 5696.

Resultados del sorteo 13.077 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 5696

Número ganador de cinco cifras: 56966

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.078 de El Sianuano Noche.

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Los últimos nueve sorteos de El Sinuano Día

17 de septiembre de 2025: 9742

16 de septiembre de 2025: 0909

15 de septiembre de 2025: 3451

14 de septiembre de 2025: 6217

13 de septiembre de 2025: 0729

12 de septiembre de 2025: 3797

11 de septiembre de 2025: 2543

10 de septiembre de 2025: 3797

9 de septiembre de 2025: 2137

Los últimos nueve sorteos de El Sinuano Noche