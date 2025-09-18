LOTERÍAS
El Sinuano Día y Noche: lista de números ganadores hoy jueves, 18 de septiembre
Diariamente se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.
El Sinuano Día jugó este jueves, 18 de septiembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $1.500 millones, fue el 5696.
Resultados del sorteo 13.077 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 5696
- Número ganador de cinco cifras: 56966
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13.078 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Los últimos nueve sorteos de El Sinuano Día
- 17 de septiembre de 2025: 9742
- 16 de septiembre de 2025: 0909
- 15 de septiembre de 2025: 3451
- 14 de septiembre de 2025: 6217
- 13 de septiembre de 2025: 0729
- 12 de septiembre de 2025: 3797
- 11 de septiembre de 2025:2543
- 10 de septiembre de 2025:3797
- 9 de septiembre de 2025: 2137
Los últimos nueve sorteos de El Sinuano Noche
- 17 de septiembre de 2025: 7468
- 16 de septiembre de 2025: 1814
- 15 de septiembre de 2025: 1525
- 14 de septiembre de 2025: 9413
- 13 de septiembre de 2025: 1687
- 12 de septiembre de 2025: 8175
- 11 de septiembre de 2025:2759
- 10 de septiembre de 2025:4004
- 9 de septiembre de 2025: 0983