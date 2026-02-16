LOTERÍAS

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy lunes, 16 de febrero, ¿resultó afortunado?

Esta lotería aumenta las probabilidades de ganar con sus dos versiones y la balota ‘La Quinta’.

Redacción Loterías
16 de febrero de 2026, 2:43 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este lunes 16 de febrero de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 7897, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 6.

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 16 de febrero de 2026

Resultados de la lotería El Sinuano Día este lunes, 16 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 7897
  • La Quinta: 6
Este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este lunes, 16 de febrero de 2026

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este lunes 16 de febrero
  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.
  • La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el martes 17 de febrero, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.

Noticias Destacadas