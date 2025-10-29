LOTERÍAS
El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este miércoles, 29 de octubre
Este es uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales en la región Caribe colombiana.
Este miércoles, 29 de octubre de 2025, se llevaron a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.
El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.
Los sorteos se hacen en dos horarios: Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.
Resultados del sorteo Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 7849
- Número ganador de cinco cifras: 78494
Resultados del sorteo Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Últimos resultados de El Sinuano Día
- 28 de octubre de 2025: 9165
- 27 de octubre de 2025: 1002
- 26 de octubre de 2025: 6289
Últimos tesultados de El Sinuano Noche:
- 28 de octubre de 2025: 2528
- 27 de octubre de 2025: 8308
- 26 de octubre de 2025: 6119
Desde su fundación, El Sinuano tiene un propósito claro: ofrecer entretenimiento a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional.Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad cordobesa.