El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este miércoles, 29 de octubre

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, se llevaron a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.

Resultados del sorteo Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 7849

Número ganador de cinco cifras: 78494

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos resultados de El Sinuano Día

28 de octubre de 2025: 9165

27 de octubre de 2025: 1002

26 de octubre de 2025: 6289

Últimos tesultados de El Sinuano Noche:

28 de octubre de 2025: 2528

27 de octubre de 2025: 8308

26 de octubre de 2025: 6119