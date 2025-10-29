Suscribirse

El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este miércoles, 29 de octubre

Este es uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales en la región Caribe colombiana.

Redacción Loterías
29 de octubre de 2025, 8:24 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Sinuano Día y Noche. | Foto: Getty Images

Este miércoles, 29 de octubre de 2025, se llevaron a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.

Contexto: Resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde: verifique si su número fue el ganador del sorteo del miércoles 29 de octubre

Los sorteos se hacen en dos horarios: Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 7849 
  • Número ganador de cinco cifras: 78494
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 29 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos resultados de El Sinuano Día

Contexto: Revise si El Dorado, El Paisita o La Caribeña lo convirtieron en ganador este miércoles, 29 de octubre

Últimos tesultados de El Sinuano Noche:

  • 28 de octubre de 2025: 2528
  • 27 de octubre de 2025: 8308
  • 26 de octubre de 2025: 6119

Desde su fundación, El Sinuano tiene un propósito claro: ofrecer entretenimiento a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional.Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad cordobesa.

