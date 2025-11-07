Suscribirse

El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este viernes, 7 de noviembre

Este es uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales en la región Caribe colombiana.

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2025, 7:55 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche | Foto: Getty Images

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, se llevan a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.

Los sorteos se hacen en dos horarios: Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 7478
  • Número ganador de cinco cifras: 74782
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 7 de Noviembre de 2025

Resultados del sorteo Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos resultados de El Sinuano Día

  • 6 de noviembre de 2025: 5869
  • 5 de noviembre de 2025: 4413
  • 4 de noviembre de 2025: 3845

Últimos resultados de El Sinuano Noche:

  • 6 de noviembre de 2025: 8088
  • 5 de noviembre de 2025: 7758
  • 4 de noviembre de 2025: 0456

Desde su fundación, El Sinuano tiene un propósito claro: ofrecer entretenimiento a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional. Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad cordobesa.

