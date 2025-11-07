El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este viernes, 7 de noviembre

Este viernes, 7 de noviembre de 2025, se llevan a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.

El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.

Los sorteos se hacen en dos horarios: Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 7478

Número ganador de cinco cifras: 74782

Resultados del sorteo Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos resultados de El Sinuano Día

6 de noviembre de 2025: 5869

5 de noviembre de 2025: 4413

4 de noviembre de 2025: 3845

Últimos resultados de El Sinuano Noche:

6 de noviembre de 2025: 8088

5 de noviembre de 2025: 7758

4 de noviembre de 2025: 0456