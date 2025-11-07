LOTERÍAS
El Sinuano Día y Noche: se confirmó el resultado del sorteo de este viernes, 7 de noviembre
Este es uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales en la región Caribe colombiana.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este viernes, 7 de noviembre de 2025, se llevan a cabos los dos sorteos del El Sinuano, en sus versiones Día y Noche.
El Sinuano es una de las marcas más emblemáticas entre los juegos de azar en Colombia y un referente inconfundible de la región caribe. Su historia está estrechamente ligada al desarrollo económico y social del departamento de Córdoba, específicamente en la ciudad de Montería, cuna de su nacimiento.
Los sorteos se hacen en dos horarios: Sinuano Día, a las 2:30 de la tarde; y Sinuano Noche, sobre las 10:30 p. m.
Resultados del sorteo Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 7478
- Número ganador de cinco cifras: 74782
Resultados del sorteo Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Últimos resultados de El Sinuano Día
- 6 de noviembre de 2025: 5869
- 5 de noviembre de 2025: 4413
- 4 de noviembre de 2025: 3845
Últimos resultados de El Sinuano Noche:
- 6 de noviembre de 2025: 8088
- 5 de noviembre de 2025: 7758
- 4 de noviembre de 2025: 0456
Desde su fundación, El Sinuano tiene un propósito claro: ofrecer entretenimiento a través del juego legal y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento del sistema hospitalario regional. Su nombre es un homenaje al río Sinú, eje vital del departamento y símbolo de la identidad cordobesa.