¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

El sábado 03 de enero de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo 2592, que dejó definido al afortunado número ganador.

En esta ocasión, la Lotería del Cauca entregó su premio mayor, estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 8712, correspondiente a la serie 248.

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2592

Premio mayor de $ 8.000 millones

Número 8712 de la serie 248

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 4029 de la serie 117.

Sorteo del 20 de diciembre de 2025: número 7173 de la serie 230.

Sorteo del 13 de agosto de 2025: número 8706 de la serie 017.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?