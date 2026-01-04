Loterías

¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

A través del canal oficial puede descubrir si fue el ganador del nuevo sorteo.

Redacción Loterías
4 de enero de 2026, 11:29 a. m.
Con un plan de premios de más de $8.000 millones, la Lotería del Cauca sigue entre las más destacadas del país.
En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

El sábado 03 de enero de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo 2592, que dejó definido al afortunado número ganador.

En esta ocasión, la Lotería del Cauca entregó su premio mayor, estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 8712, correspondiente a la serie 248.

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2592

Premio mayor de $ 8.000 millones

  • Número 8712 de la serie 248
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: número 4029 de la serie 117.
  • Sorteo del 20 de diciembre de 2025: número 7173 de la serie 230.
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: número 8706 de la serie 017.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

  • Aproximaciones: si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
  • Premios secos: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
  • Premios mayores a $ 2.036.000: se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
  • Premio mayor: debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.

