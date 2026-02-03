¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

La atención de miles de jugadores en Colombia volvió a centrarse en la Lotería Chontico durante el sorteo 8330, realizado el martes 3 de febrero de 2026.

Con su ya conocido formato de dos extracciones diarias, Chontico Día y Chontico Noche, el juego mantuvo el suspenso habitual que caracteriza a cada jornada y sostiene el interés de los apostadores.

El resultado principal dejó como número ganador la combinación 0622, cifra que rápidamente acaparó las conversaciones tras conocerse el fallo oficial.

Al balance del sorteo se sumó el resultado de ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 1, completando así el informe oficial de esta edición.

Resultados del tercer Chontico día y noche de febrero revise el número ganador de ambos sorteos

Resultados de la Lotería Chontico de hoy, 3 de febrero de 2026

Premio mayor: 0622 - 1

Tres últimas cifras: 622

Dos últimas cifras: 22

Número completo: 0622

Última cifra: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 3 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 4 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

2 de febrero de 2026: 5892 - 6

1 de febrero de 2026: 5204 - 2

31 de enero de 2026: 9666 - 5

Chontico Noche