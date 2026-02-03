Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Los resultados de este nuevo sorteo se pueden averiguar a través de canales oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de febrero de 2026, 8:32 p. m.
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche.
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La atención de miles de jugadores en Colombia volvió a centrarse en la Lotería Chontico durante el sorteo 8330, realizado el martes 3 de febrero de 2026.

¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

Con su ya conocido formato de dos extracciones diarias, Chontico Día y Chontico Noche, el juego mantuvo el suspenso habitual que caracteriza a cada jornada y sostiene el interés de los apostadores.

El resultado principal dejó como número ganador la combinación 0622, cifra que rápidamente acaparó las conversaciones tras conocerse el fallo oficial.

Al balance del sorteo se sumó el resultado de ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 1, completando así el informe oficial de esta edición.

Loterías

Resultados del Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Loterías

¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 3 de febrero

Loterías

Baloto sorteó un acumulado de 20.000 millones de pesos: revise si es el nuevo millonario este 2 de febrero de 2026

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 2 de febrero y acumulado

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 2 de febrero de 2026

Loterías

Cayó la Lotería del Tolima: este es el número ganador del 2 de febrero

Loterías

Se jugó Miloto del 2 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 2 de febrero de 2026

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este lunes 2 de febrero

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
Resultados del tercer Chontico día y noche de febrero revise el número ganador de ambos sorteos Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la Lotería Chontico de hoy, 3 de febrero de 2026

Premio mayor: 0622 - 1

  • Tres últimas cifras: 622
  • Dos últimas cifras: 22
  • Número completo: 0622
  • Última cifra:  1
YouTube video foaPDNVBRq0 thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 3 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
YouTube video dTltFt5NaQ0 thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 4 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 2 de febrero de 2026: 5892 - 6
  • 1 de febrero de 2026: 5204 - 2
  • 31 de enero de 2026: 9666 - 5

Chontico Noche

  • 2 de febrero de 2026: 8600 - 7
  • 1 de febrero de 2026: 4542 - 6
  • 31 de enero de 2026: 0424 - 9

Más de Loterías

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Sinuano Día y Noche

Resultados del Sinuano Día y Noche del 3 de febrero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.

¿Ganó hoy? Conozca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de febrero

La Antioqueñita Día y Tard

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 3 de febrero

Número que cayó del Baloto, lunes 2 de febrero de 2026

Baloto sorteó un acumulado de 20.000 millones de pesos: revise si es el nuevo millonario este 2 de febrero de 2026

Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 2 de febrero y acumulado

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 2 de febrero de 2026

Sorteo 4155 de la Lotería del Tolima.

Cayó la Lotería del Tolima: este es el número ganador del 2 de febrero

Sorteo 8 de septiembre de 2025

Se jugó Miloto del 2 de febrero: estos son los números ganadores

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 1 de febrero: estos son los números ganadores

Noticias Destacadas