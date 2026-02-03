¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

La atención de miles de jugadores en Colombia volvió a centrarse en la Lotería Chontico durante el sorteo 8330, realizado el martes 3 de febrero de 2026.
Con su ya conocido formato de dos extracciones diarias, Chontico Día y Chontico Noche, el juego mantuvo el suspenso habitual que caracteriza a cada jornada y sostiene el interés de los apostadores.
El resultado principal dejó como número ganador la combinación 0622, cifra que rápidamente acaparó las conversaciones tras conocerse el fallo oficial.
Al balance del sorteo se sumó el resultado de ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 1, completando así el informe oficial de esta edición.
Resultados de la Lotería Chontico de hoy, 3 de febrero de 2026
Premio mayor: 0622 - 1
- Tres últimas cifras: 622
- Dos últimas cifras: 22
- Número completo: 0622
- Última cifra: 1
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 3 de febrero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 4 de febrero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 2 de febrero de 2026: 5892 - 6
- 1 de febrero de 2026: 5204 - 2
- 31 de enero de 2026: 9666 - 5
Chontico Noche
- 2 de febrero de 2026: 8600 - 7
- 1 de febrero de 2026: 4542 - 6
- 31 de enero de 2026: 0424 - 9