¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Los resultados de este nuevo sorteo se pueden averiguar a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
16 de enero de 2026, 7:13 p. m.
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche
El sorteo número 8312 de la Lotería Chontico, realizado el viernes 16 de enero de 2026, volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país.

Como es habitual, los resultados generaron expectativa inmediata entre los apostadores, que aguardaban conocer la combinación ganadora.

En esta oportunidad, el número favorecido fue el 6426, una cifra que no tardó en difundirse a través de redes sociales y plataformas digitales especializadas en juegos de azar.

Los resultados de Chontico Día y Noche
Junto a este resultado, también se confirmó el número de “La Quinta”, que correspondió a la balota 4, un dato fundamental para quienes revisan detalladamente sus apuestas en busca de un posible acierto.

Otro de los factores que impulsa su creciente aceptación es la realización de dos sorteos diarios: Chontico Día y Chontico Noche. Esta dinámica mantiene constante la emoción y permite que los jugadores tengan más oportunidades de participar, reforzando así el interés permanente por este juego de azar.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 15 de enero de 2026

Premio mayor: 7215 - 5

  • Tres últimas cifras: 215
  • Dos últimas cifras: 15
  • Número completo: 7215
  • Última cifra:  5
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 15 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 17 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 15 de enero de 2026: 7215 - 5
  • 14 de enero de 2026: 6771 - 6
  • 13 de enero de 2026: 3431 - 1

Chontico Noche

  • 15 de enero de 2026: 2962 - 1
  • 14 de enero de 2026: 0987 - 8
  • 13 de enero de 2026: 1335 - 9

