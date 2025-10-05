¿Es un nuevo millonario? Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este domingo, 5 de octubre

Coljuegos es la entidad que regula y vigila los juegos de azar en Colombia, velando porque cada sorteo de loterías y chances se realice con total transparencia, evitando irregularidades o dudas en los resultados.

En el país, los sorteos de lotería se llevan a cabo todos los días, incluidos fines de semana, aunque los horarios dependen de la modalidad y la región. Entre los más populares con jugadas diarias están El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, muy reconocidos por los apostadores que sueñan con llevarse los millonarios premios que entregan.

Es importante señalar que actualmente cada sorteo incorpora la modalidad de La Quinta, una balota adicional que complementa las cuatro cifras principales y que incrementa las probabilidades de ganar.

En esta ocasión, El Dorado abrió la jornada con su sorteo de las 11:00 a.m.; quienes no alcanzaron a participar tuvieron otra oportunidad en la segunda tanda del día, a las 3:30 p.m.

El Dorado Mañana

Premio mayor:

La Quinta:

El Dorado Tarde

Premio mayor: La Quinta:

La suerte también estuvo del lado de los antioqueños, quienes participaron en el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., con los siguientes números:

El Paisita Día sorteo 14502

Premio mayor: 2075

La Quinta: 7

El Paisita Noche

Premio mayor:

Por último, la jornada concluyó con los sorteos de La Caribeña, donde los participantes tienen la posibilidad de escoger combinaciones de números entre el 0000 y el 9999.

La Caribeña Día sorteo 7227

Premio mayor: 3682

La Quinta: 8

La Caribeña Noche

Premio mayor:

La Quinta: