¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del martes 28 de octubre de 2025

El martes 28 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número 8232 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más reconocidas y con mayor tradición entre los jugadores de azar en Colombia.

Esta popular lotería, que se celebra en dos jornadas diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus participantes más oportunidades de obtener un premio.

Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

En esta edición, el número ganador fue el 2599, acompañado de La Quinta 4. Las personas que hayan tenido la suerte de acertar deben recordar que el valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras correctas como del monto apostado en el billete.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 28 de octubre de 2025

Premio mayor: 2599 - 4

Tres últimas cifras: 599

Dos últimas cifras: 99

Número completo: 2599

Última cifra: 4

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 28 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día miércoles, 29 de octubre, en los horarios habituales.

¿Cómo jugar esta lotería?

Para participar, los jugadores adquieren un billete que incluye una combinación de cuatro dígitos, los cuales pueden elegirse manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola con cifras del 0 al 9, y el orden en que aparecen es determinante para definir a los ganadores y los valores de los premios correspondientes.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

27 de octubre de 2025: 8101- 8

26 de octubre de 2025: 4583 - 4

25 de octubre de 2025: 7707 - 8

Chontico Noche