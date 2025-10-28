Suscribirse

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del martes 28 de octubre de 2025

Acá puede confirmar si es uno de los afortunados al ganar esta lotería.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
28 de octubre de 2025, 7:25 p. m.
Resultado lotería chontico del martes 2 de septiembre de 2025.
Resultado lotería chontico del martes 28 de octubre de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

El martes 28 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número 8232 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más reconocidas y con mayor tradición entre los jugadores de azar en Colombia.

Esta popular lotería, que se celebra en dos jornadas diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus participantes más oportunidades de obtener un premio.

Lotería Chontico
Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

En esta edición, el número ganador fue el 2599, acompañado de La Quinta 4. Las personas que hayan tenido la suerte de acertar deben recordar que el valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras correctas como del monto apostado en el billete.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 28 de octubre de 2025

Premio mayor: 2599 - 4

  • Tres últimas cifras: 599
  • Dos últimas cifras: 99
  • Número completo: 2599
  • Última cifra: 4
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 28 de Octubre de 2025.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 28 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 28 de Octubre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día miércoles, 29 de octubre, en los horarios habituales.

¿Cómo jugar esta lotería?

Para participar, los jugadores adquieren un billete que incluye una combinación de cuatro dígitos, los cuales pueden elegirse manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola con cifras del 0 al 9, y el orden en que aparecen es determinante para definir a los ganadores y los valores de los premios correspondientes.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 27 de octubre de 2025: 8101- 8
  • 26 de octubre de 2025: 4583 - 4
  • 25 de octubre de 2025: 7707 - 8

Chontico Noche

  • 27 de octubre de 2025: 4012- 9
  • 26 de octubre de 2025: 7724 - 9
  • 25 de octubre de 2025: 8229 - 5

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Suspenden nuevamente el debate de la reforma a la salud en el Congreso; estas fueron las razones por las que se aplazó

2. Verónica Alcocer podría ser investigada luego de las revelaciones del presidente Petro. Estas son las advertencias de un experto

3. Aída Victoria Merlano apareció cantando y tirando dura pulla a su ex en una fiesta; se refirió a los “problemas mentales”

4. Cuestionan si Petro “escondió” informe clave sobre cultivos ilícitos; el presidente respondió desde Arabia Saudita

5. Terror en el aire: pasajero apuñala a dos adolescentes en pleno vuelo desde Chicago

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaschonticoChontico DíaChontico Noche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.