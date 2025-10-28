Loterías
¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del martes 28 de octubre de 2025
Acá puede confirmar si es uno de los afortunados al ganar esta lotería.
El martes 28 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número 8232 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más reconocidas y con mayor tradición entre los jugadores de azar en Colombia.
Esta popular lotería, que se celebra en dos jornadas diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus participantes más oportunidades de obtener un premio.
En esta edición, el número ganador fue el 2599, acompañado de La Quinta 4. Las personas que hayan tenido la suerte de acertar deben recordar que el valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras correctas como del monto apostado en el billete.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 28 de octubre de 2025
Premio mayor: 2599 - 4
- Tres últimas cifras: 599
- Dos últimas cifras: 99
- Número completo: 2599
- Última cifra: 4
Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 28 de octubre de 2025
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día miércoles, 29 de octubre, en los horarios habituales.
¿Cómo jugar esta lotería?
Para participar, los jugadores adquieren un billete que incluye una combinación de cuatro dígitos, los cuales pueden elegirse manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria.
Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola con cifras del 0 al 9, y el orden en que aparecen es determinante para definir a los ganadores y los valores de los premios correspondientes.
Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 27 de octubre de 2025: 8101- 8
- 26 de octubre de 2025: 4583 - 4
- 25 de octubre de 2025: 7707 - 8
Chontico Noche
- 27 de octubre de 2025: 4012- 9
- 26 de octubre de 2025: 7724 - 9
- 25 de octubre de 2025: 8229 - 5