Suscribirse

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del viernes 24 de octubre de 2025

Acá puede confirmar si es uno de los afortunados en ganar esta importante lotería.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
24 de octubre de 2025, 6:36 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del martes 9 de septiembre de 2025
Resultado de la lotería Chontico para hoy | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este viernes, 24 de octubre de 2025, se jugó el sorteo número 8228 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, el cual cuenta con dos ediciones: la mañana y tarde, aumentando las posibilidades de ganar entre los apostadores.

En esta oportunidad, el número ganador fue el 8161, junto a la ‘La Quinta’ número 0. Si usted es uno de los ganadores, recuerde los premios de esta lotería varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 24 de octubre de 2025

Premio mayor: 8161 - 7

  • Tres últimas cifras: 161
  • Dos últimas cifras: 61
  • Número completo: 8161
  • Última cifra: 0
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 24 de Octubre de 2025.

Para participar en este sorteo, primero se hace la compra de un billete que contiene una combinación de cuatro cifras, las cuales el participante puede seleccionar a su gusto o permitir que la máquina expendedora las genere de manera aleatoria.

Luego de esto, durante el sorteo, se sacan cuatro números de una tómbola con cifras del 0 al 9. La secuencia exacta en la que aparecen estos números resulta ser definitiva, pues de ella depende quiénes se llevan los premios y qué monto corresponde a cada ganador.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 24 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 24 de Octubre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 25 de octubre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 23 de octubre de 2025: 5655 - 7
  • 22 de octubre de 2025: 6876 - 8
  • 21 de octubre de 2025: 8243 - 9

Chontico Noche

  • 23 de octubre de 2025: 7947 - 1
  • 22 de octubre de 2025: 8698 - 5
  • 21 de octubre de 2025: 9065 - 4

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Petro Burgos reacciona a su inclusión en la Lista Clinton: “Una persecución política y judicial sin precedentes”

2. 🔴En vivo: Gustavo Petro y su familia fueron incluidos en la lista Clinton. Así reacciona el gobierno

3. Martina La Peligrosa habla en SEMANA sobre sus raíces, su identidad inquebrantable y lo ‘Caribeña’ que se siente con su música

4. Así capturaron a alias Juancho Estilo, uno de los más buscados en Barranquilla: se escondía en Panamá

5. “Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik”, este es la persona que llevará el caso de Petro, luego de ser incluido en la lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasChontico DíaChontico NocheColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.