Este viernes, 24 de octubre de 2025, se jugó el sorteo número 8228 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, el cual cuenta con dos ediciones: la mañana y tarde, aumentando las posibilidades de ganar entre los apostadores.

En esta oportunidad, el número ganador fue el 8161, junto a la ‘La Quinta’ número 0. Si usted es uno de los ganadores, recuerde los premios de esta lotería varían según el número de aciertos y el valor del billete jugado.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 24 de octubre de 2025

Premio mayor: 8161 - 7

Tres últimas cifras: 161

Dos últimas cifras: 61

Número completo: 8161

Última cifra: 0

Para participar en este sorteo, primero se hace la compra de un billete que contiene una combinación de cuatro cifras, las cuales el participante puede seleccionar a su gusto o permitir que la máquina expendedora las genere de manera aleatoria.

Luego de esto, durante el sorteo, se sacan cuatro números de una tómbola con cifras del 0 al 9. La secuencia exacta en la que aparecen estos números resulta ser definitiva, pues de ella depende quiénes se llevan los premios y qué monto corresponde a cada ganador.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 24 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 25 de octubre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

23 de octubre de 2025: 5655 - 7

22 de octubre de 2025: 6876 - 8

21 de octubre de 2025: 8243 - 9

Chontico Noche