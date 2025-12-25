¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico de este jueves, 25 de diciembre

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo XXX de la Lotería Chontico, en su edición Día.
Resultado del Chontico Día
Premio mayor: 4160 - 9
- Tres últimos: 160
- Dos últimos: 60
- Cifra completa: 4160
- Último número: 9
Esta es el video oficial compartido con los resultados:
Resultado del Chontico Noche
Premio mayor: pendiente.
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará este viernes, 26 de diciembre de 2025, en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.
Estos han sido los resultados de los más recientes sorteos:
Chontico Día
- 24 de diciembre de 2025: 1343 - 8
- 23 de diciembre de 2025: 8155 - 6
- 22 de diciembre de 2025: 5977 - 6
Chontico Noche
- 24 de diciembre de 2025: 7234 - 6
- 23 de diciembre de 2025: 3173 - 2
- 22 de diciembre de 2025: 3284 - 7
El plan de premios de la Lotería del Chontico
- Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
- Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
- También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.