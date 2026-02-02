loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 2 de febrero de 2026

Acá puede verificar si es el feliz ganador y obtuvo los números afortunados.

Redacción Loterías
2 de febrero de 2026, 8:16 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Lotería Chontico volvió a ser centro de atención en Colombia este lunes, 2 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8329 y miles de apostadores siguieron de cerca el desarrollo del juego.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, lunes 2 de febrero de 2026

La jornada mantuvo su formato habitual, con las dos instancias diarias: Chontico Día y Chontico Noche, una mecánica que sostiene la emoción a lo largo de la jornada.

Una vez divulgado el resultado oficial, la combinación ganadora 5892 acaparó las miradas y rápidamente se multiplicaron los comentarios entre los jugadores.

El informe se completó con el resultado de ‘La Quinta’, cuya balota marcó el número 6, poniendo punto final a un sorteo que, una vez más, despertó expectativas entre los seguidores de esta tradicional lotería.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 02 de febrero de 2026

Premio mayor: 5892 - 6

  • Tres últimas cifras: 892
  • Dos últimas cifras: 92
  • Número completo: 5892
  • Última cifra:  6
YouTube video 6RotY0JEUYg thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 02 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
YouTube video UgkSDHJaU_g thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 03 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 01 de febrero de 2026: 5204 - 2
  • 31 de enero de 2026: 9666 - 5
  • 30 de enero de 2026: 0740 - 5

Chontico Noche

  • 01 de febrero de 2026: 4542 - 6
  • 31 de enero de 2026: 0424 - 9
  • 30 de enero de 2026: 4849 - 4

