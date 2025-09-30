Loterías
¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy, martes 30 de septiembre
Conozca si usted fue uno de los ganadores de los dos sorteos realizados durante este martes
Este martes 30 de septiembre se celebró el sorteo número 8.204 de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar más populares y longevos de Colombia.
En esta edición, el número ganador fue el 2618, acompañado por el número 6 como quinta balota, resultado que rápidamente se viralizó entre los seguidores fieles del sorteo.
Con una trayectoria que supera los ocho mil sorteos, el Chontico (que se divide en ediciones Día y Noche) continúa afianzándose como una de las rifas más queridas por los apostadores del país.
Su constancia, atractivos premios y el dinamismo de sus jornadas le han permitido mantenerse vigente en el competitivo mundo de las loterías.
Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: 2618 - 6
- Tres últimos: 618
- Dos últimos: 18
- Cifra completa: 2618
- Último número: 6
Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Próximo sorteo | Lotería Chontico
El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, miércoles primero de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día
- 29 de septiembre de 2025: 7942 - 3
- 28 de septiembre de 2025: 0832 - 7
- 27 de septiembre de 2025: 3254 - 6
Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche
- 29 de septiembre de 2025: 3501- 2
- 28 de septiembre de 2025: 8451 - 8
- 27 de septiembre de 2025: 7382 - 2
Plan de premios
En cuanto al plan de premios, las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500. Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado; dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado, y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.