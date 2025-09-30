Suscribirse

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche hoy, martes 30 de septiembre

Conozca si usted fue uno de los ganadores de los dos sorteos realizados durante este martes

Redacción Loterías
30 de septiembre de 2025, 6:52 p. m.
Resultado del Chontico Noche jueves 14 de agosto de 2025.
Resultado del Chontico de hoy. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con foto de: (123rf)

Este martes 30 de septiembre se celebró el sorteo número 8.204 de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar más populares y longevos de Colombia.

En esta edición, el número ganador fue el 2618, acompañado por el número 6 como quinta balota, resultado que rápidamente se viralizó entre los seguidores fieles del sorteo.

Con una trayectoria que supera los ocho mil sorteos, el Chontico (que se divide en ediciones Día y Noche) continúa afianzándose como una de las rifas más queridas por los apostadores del país.

Su constancia, atractivos premios y el dinamismo de sus jornadas le han permitido mantenerse vigente en el competitivo mundo de las loterías.

Chontico Día: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: 2618 - 6

  • Tres últimos: 618
  • Dos últimos: 18
  • Cifra completa: 2618
  • Último número: 6
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 30 de Septiembre de 2025.

Chontico Noche: resultados de la lotería en el sorteo de hoy

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 30 de Septiembre de 2025.

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo en la misma fecha, miércoles primero de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 29 de septiembre de 2025: 7942 - 3
  • 28 de septiembre de 2025: 0832 - 7
  • 27 de septiembre de 2025: 3254 - 6

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 29 de septiembre de 2025: 3501- 2
  • 28 de septiembre de 2025: 8451 - 8
  • 27 de septiembre de 2025: 7382 - 2

Plan de premios

En cuanto al plan de premios, las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500. Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado; dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado, y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Armando Benedetti tendrá que “hacer magia” para que se apruebe la reforma a la salud

2. Estalla escándalo en la familia de Elon Musk. Padre del magnate es acusado de abusar de cinco de sus hijos

3. Defensa de Diego Cadena pidió que se le otorgue la detención domiciliaria

4. Autogol de Richard Ríos en Champions League: video lo dejó en evidencia ante Chelsea

5. Andanada de publicaciones de Petro revive polémica en la que pidió al Ejército de EE. UU. desobedecer a Trump: “No me da temor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyChontico DíaChontico NocheColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.