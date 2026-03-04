¿Es usted? Se busca al nuevo millonario de Colombia: estos son los resultados de la Lotería del Meta

La noche de este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería del Meta, la cual es una de las favoritas de los aficionados al mundo de las rifas por sus altos premios.

El sorteo inició como de costumbre a las 10:30 de la noche, pero no fue sino hasta las 11:00 p. m. que se dio a conocer que la persona con el boleto que tiene el número 7094 de la serie 024 es el ganador del premio mayor.

El premio mayor de este importante sorteo entrega un monto total de 1.800 millones de pesos. Sin embargo, aquellas personas que no fueron las ganadoras aún tienen esperanzas de obtener alguno de los premios secos, los cuales son los siguientes:

1 de $300 millones

1 de $200 millones

3 de $100 millones

7 de $50 millones

10 de $20 millones

20 de $10 millones

Para verificar si ganó alguno de estos jugosos premios, se recomienda acudir directamente a la página web oficial de la Lotería del Meta, en donde se encuentra la opción “resultados” y posteriormente dar clic en “consulta tu número”.

Después de eso aparecerá un formulario que le solicitará digitar el número de sorteo, su número de billete y su número de serie. Una vez colocados estos datos, el sistema le arrojará si usted es el ganador de algún premio.