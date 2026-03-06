Loterías

Este es el número ganador del Chontico Millonario Noche del viernes 6 de marzo

Este es el resultado del más reciente sorteo del Chontico.

Redacción Loterías
6 de marzo de 2026, 7:39 p. m.
La segunda edición del día del Chontico Millonario Noche dejó un nuevo ganador
La segunda edición del día del Chontico Millonario Noche dejó un nuevo ganador

El inicio de la noche de este viernes 6 de marzo comenzó como de costumbre con el sorteo del Chontico Millonario Noche, una de las loterías favoritas de los aficionados debido a las altas sumas de dinero que se pueden llegar a entregar.

Como se hace regularmente, el sorteo no tardó más de un minuto en revelar cuál fue el número ganador, que fue 4831-9. El poseedor del billete con ese número ganó 4.500 veces lo apostado y se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

YouTube video n-KYqUCqIjk thumbnail

Chontico Noche es popular entre los aficionados a la lotería, porque tiene diferentes formas de ganar, las cuales son las siguientes:

  • Cuatro aciertos (pleno): gana 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: gana 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: gana 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: gana 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, tiene también:

  • Chance Combinado: si acierta las 4 cifras en cualquier orden, el premio suele ser de 208 pesos por cada peso apostado.
  • Super Chontico Millonario: una versión que ofrece premios mayores o acumulados específicos en fechas determinadas.

Para más información, se recomienda acudir directamente a la página web de Chontico Noche, en donde se suministra la lista de ganadores y las novedades de los próximos sorteos.

