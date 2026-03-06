Este es el número ganador del Chontico Millonario Noche del viernes 6 de marzo

El inicio de la noche de este viernes 6 de marzo comenzó como de costumbre con el sorteo del Chontico Millonario Noche, una de las loterías favoritas de los aficionados debido a las altas sumas de dinero que se pueden llegar a entregar.

Como se hace regularmente, el sorteo no tardó más de un minuto en revelar cuál fue el número ganador, que fue 4831-9. El poseedor del billete con ese número ganó 4.500 veces lo apostado y se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Chontico Noche es popular entre los aficionados a la lotería, porque tiene diferentes formas de ganar, las cuales son las siguientes:

Cuatro aciertos (pleno): gana 4.500 veces lo apostado.

gana 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: gana 400 veces lo apostado.

gana 400 veces lo apostado. Dos aciertos: gana 50 veces lo apostado.

gana 50 veces lo apostado. Un acierto: gana 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, tiene también:

Chance Combinado: si acierta las 4 cifras en cualquier orden, el premio suele ser de 208 pesos por cada peso apostado.

si acierta las 4 cifras en cualquier orden, el premio suele ser de 208 pesos por cada peso apostado. Super Chontico Millonario: una versión que ofrece premios mayores o acumulados específicos en fechas determinadas.

Para más información, se recomienda acudir directamente a la página web de Chontico Noche, en donde se suministra la lista de ganadores y las novedades de los próximos sorteos.