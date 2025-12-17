Loterías

Este es su día de suerte: ganadores de la lotería Super Astro Sol el miércoles 17 de diciembre

Usted puede apostar en este juego de lunes a sábado, desde Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de diciembre de 2025, 9:18 p. m.
Los resultados de la lotería Astro Sol.
Los resultados de la lotería Astro Sol. Foto: Lotería Astro Sol.

Hoy, miércoles 17 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5312 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4508
  • Los últimos tres dígitos: 508
  • Los últimos dos dígitos: 08
  • Y el signo zodiacal ganador es: Escorpio
¿Ganó el gran premio? Resultados de la lotería Chontico del miércoles 17 de diciembre

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Loterías

Loterías de hoy miércoles, 17 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Loterías

¿Ganó el gran premio? Resultados de la lotería Chontico del miércoles 17 de diciembre

Loterías

Resultados ganadores del miércoles 17 de diciembre de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números premiados

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 16 de diciembre de 2025, sorteo 4734

Loterías

Lotería Cruz Roja: conozca los números ganadores del martes 16 de diciembre

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería Super Astro Sol del martes 16 de diciembre: aquí están los resultados del último sorteo

Loterías

¿Fue su día de suerte? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche de este martes 16 de diciembre

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Mas de Loterías

Lotería Astro Sol.

Este es su día de suerte: ganadores de la lotería Super Astro Sol el miércoles 17 de diciembre

Sinuano Día y Noche: resultados de un nuevo sorteo.

Loterías de hoy miércoles, 17 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Chontico Día y Noche

¿Ganó el gran premio? Resultados de la lotería Chontico del miércoles 17 de diciembre

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.

Resultados ganadores del miércoles 17 de diciembre de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números premiados

Lotería La Antioqueñita.

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

El sorteo de este martes 28 de octubre reveló la cifra ganadora que cierra el mes para la Lotería del Huila.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 16 de diciembre de 2025, sorteo 4734

Sorteo 3132.

Lotería Cruz Roja: conozca los números ganadores del martes 16 de diciembre

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

MiLoto 10 de octubre de 2025.

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Lotería Super Astro Sol del martes 16 de diciembre: aquí están los resultados del último sorteo

Noticias Destacadas