Este fue el número ganador de la Lotería de Santander: sorteo del viernes, 17 de octubre de 2025

La Lotería de Santander, una de las más reconocidas en el territorio colombiano, tuvo un nuevo desarrollo este viernes, 17 de octubre de 2025, en su sorteo número 5040. Se jugó a partir de las 11:00 p.m., como es habitual.

Así las cosas, el número ganador de la Lotería de Santander fue el 6402 con la serie 256. Hubo transmisión oficial del evento por medio de los canales estipulados según la web organizadora de esta lotería.

Resultados de la Lotería de Santander (5040) - viernes, 17 de octubre de 2025

Número ganador: 6402

Serie: 256

Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

0279 - serie 127: viernes, 10 de octubre de 2025

7417 - serie 036 : viernes, 3 de octubre de 2025

- : viernes, 3 de octubre de 2025 3132 - serie 088: viernes, 26 de septiembre de 2025

Plan de premios de la Lotería de Santander:

1 Premio Mayor : $10.000 millones de pesos colombianos

: $10.000 millones de pesos colombianos 1 Seco : S$1.000 millones de pesos colombianos

: S$1.000 millones de pesos colombianos 2 Secos : $100 millones de pesos colombianos

: $100 millones de pesos colombianos 5 Secos : $50 millones de pesos colombianos

: $50 millones de pesos colombianos 5 Secos : $20 millones de pesos colombianos

: $20 millones de pesos colombianos 5 secos : $10 millones de pesos colombianos

: $10 millones de pesos colombianos 15 secos: $5 millones de pesos colombianos