Este fue el número ganador de la Lotería de Santander: sorteo del viernes, 17 de octubre de 2025

Le contamos el número ganador, las últimas cifras que se han llevado el premio y mucho más.

Redacción Loterías
18 de octubre de 2025, 10:57 a. m.
Lotería de Santander - viernes 17 de otubre de 2025.
Lotería de Santander - viernes 17 de otubre de 2025. | Foto: Getty Images y Lotería de Santander.

La Lotería de Santander, una de las más reconocidas en el territorio colombiano, tuvo un nuevo desarrollo este viernes, 17 de octubre de 2025, en su sorteo número 5040. Se jugó a partir de las 11:00 p.m., como es habitual.

Así las cosas, el número ganador de la Lotería de Santander fue el 6402 con la serie 256. Hubo transmisión oficial del evento por medio de los canales estipulados según la web organizadora de esta lotería.

Resultados de la Lotería de Santander (5040) - viernes, 17 de octubre de 2025

  • Número ganador: 6402
  • Serie: 256
Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos
Contexto: ¿Ganó? Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 16 de octubre

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes, 24 de octubre de 2025, y usted podrá seguir la transmisión por medio de los canales oficiales. Además, en SEMANA, como es costumbre le contaremos cómo salió el juego.

