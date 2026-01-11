Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 11 de enero de 2026

La Antioqueñita continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Su dinámica de juego brinda dos oportunidades cada día para participar: una en la jornada matutina y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores incrementar sus opciones de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este domingo, 11 de enero, el número ganador fue 3916, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 1.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 3916

Quinta balota: 1

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 10 de enero de 2026: 2537 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 9 de enero de 2026: 7682 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 8 de enero de 2026: 9154 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde