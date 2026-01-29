Lotería

Estos fueron los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 29 de enero

Estos juegos de azar son controlados con el fin de garantizar transparencia total en la entrega de los premios.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
29 de enero de 2026, 4:36 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de enero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, jugar la lotería no es solo una apuesta al azar, sino una costumbre profundamente arraigada en la rutina de miles de personas que, día tras día, prueban suerte con la ilusión de cambiar su destino. Entre las numerosas opciones disponibles, El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como tres de las loterías más populares del país, cada una con una identidad propia y un público fiel que las sigue de cerca.

El Dorado simboliza la posibilidad inmediata de un golpe de suerte capaz de aliviar gastos, saldar deudas o hacer realidad algún sueño postergado. Su atractivo radica en esa promesa rápida de cambio que motiva a muchos jugadores.

Por su parte, El Paisita destaca por su fuerte arraigo regional y emocional. Esta lotería se ha ganado el cariño del público gracias a su cercanía y sencillez, convirtiéndose en una opción recurrente para quienes disfrutan jugar números cargados de significado personal.

En contraste, La Caribeña evoca la alegría, el color y el espíritu festivo de la región Caribe. Su nombre y su estilo conectan con una identidad cultural, lo que la hace especialmente atractiva para quienes asocian el juego con el optimismo y la buena energía.

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 29 de enero

Loterías

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Loterías

Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Loterías

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Loterías

Consulte aquí los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 28 de enero

Loterías

Estos son los números premiados de este 27 de enero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 26 de enero

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6425.
  • La Quinta: 9.
YouTube video A9HCPqeR8As thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre.

Estos fueron los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 29 de enero

La Antioqueñita Día y Tard

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 29 de enero

Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.

Estos fueron los resultados de la Lotería Manizales este miércoles, 28 de enero: pudo ser el ganador

Este miércoles, la suerte decide quién recibirá más de 19 mil millones.

Más de 19 mil millones paga el Baloto: conozca si ganó en el sorteo del miércoles 28 de enero

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 28 de enero de 2026

Lotería del Meta - 17 de septiembre de 2025.

Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

Sorteo 3 de septiembre de 2025.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 28 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 28 de enero de 2026

Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 28 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 28 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Noticias Destacadas