Loterías
Estos fueron los números que dieron suerte en la Antioqueñita Día y Tarde del 28 de octubre: conozca las combinaciones ganadoras
Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.
Durante la jornada de este martes, 28 de octubre, se realizó el sorteo número 6101 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 1058, acompañado por la balota “La Quinta” número 2.
Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.
Resultados del sorteo 6101 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 1058
- Quinta balota: 2
Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también los martes a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.
Resultado del sorteo 6102 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 27 de octubre de 2025: 6826 – Quinta balota: 3
- Sorteo del 26 de octubre de 2025: 9361 – Quinta balota: 4
- Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6289 – Quinta balota: 4
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 27 de octubre de 2025: 5496 – Quinta balota: 4
- Sorteo del 26 de octubre de 2025: 5751 – Quinta balota: 8
- Sorteo del 25 de octubre de 2025: 3366 – Quinta balota: 4
La mecánica del juego es sencilla: los participantes deben seleccionar cuatro números del 0 al 9. Además, cuenta con una modalidad especial llamada ‘La Quinta’, que añade una cifra extra al número apostado, incrementando así las posibilidades de obtener premios más altos y haciendo que la experiencia de juego sea aún más entretenida.
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el miércoles 29 de octubre a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.