Estos fueron los números que dieron suerte en la Antioqueñita Día y Tarde del 28 de octubre: conozca las combinaciones ganadoras

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Durante la jornada de este martes, 28 de octubre, se realizó el sorteo número 6101 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 1058, acompañado por la balota “La Quinta” número 2.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6101 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 1058

Quinta balota: 2

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también los martes a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6102 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 27 de octubre de 2025: 6826 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 26 de octubre de 2025: 9361 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6289 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 27 de octubre de 2025: 5496 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 26 de octubre de 2025: 5751 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 25 de octubre de 2025: 3366 – Quinta balota: 4

La mecánica del juego es sencilla: los participantes deben seleccionar cuatro números del 0 al 9. Además, cuenta con una modalidad especial llamada ‘La Quinta’, que añade una cifra extra al número apostado, incrementando así las posibilidades de obtener premios más altos y haciendo que la experiencia de juego sea aún más entretenida.