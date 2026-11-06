Estos fueron los números y signo ganadores del Super Astro Luna del viernes 6 de noviembre de 2026

En la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia. La jornada permitió conocer la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que resultaron ganadores.

¿Fue ganador? Últimos números y signo del Super Astro Luna del jueves 5 de noviembre de 2026

¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy viernes 6 de noviembre de 2026?

El resultado del sorteo de este viernes fue:

Número ganador: 6675.

Signo zodiacal: Tauro.

Los participantes deben comparar estos datos con la combinación registrada en sus tiquetes para comprobar si acertaron.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son los últimos resultados para este importante juego de azar:

Jueves, 5 de noviembre de 2026: número 5179, signo Cáncer.

número 5179, signo Cáncer. Miércoles, 4 de noviembre de 2026: número 4074, signo Capricornio.

número 4074, signo Capricornio. Martes, 3 de noviembre de 2026: número 6991, signo Géminis.

¿Cómo jugar?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p. m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.