Loterías

Estos son los ganadores de Super Astro Sol: ¿tuvo suerte el viernes 26 de septiembre?

Esta popular lotería se juega de lunes a sábado.

Redacción Loterías
26 de septiembre de 2025, 9:58 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol | Foto: Tomada de redes sociales

Hoy, viernes 26 de septiembre, jugó el sorteo 5246 de la lotería Super Astro Sol en su horario habitual: a las 4 de la tarde en Colombia. En esta, miles de personas ponen a prueba su suerte, para poder llevarse millones de pesos en caso de que adivinen la cifra jugada al azar, y el signo zodiacal que aparece en la quinta balota.

Contexto: Números ganadores de Astro Sol del jueves 25 de septiembre: verifique si contó con suerte en este sorteo

Para esta jornada, el número ganador es: 4 0 7 3

Las últimas tres cifras: 0 7 3

Las últimas dos cifras: 7 3

Y el signo zodiacal es: Capricornio

YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

