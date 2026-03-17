Estos son los números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja del martes 17 de marzo de 2026

El más reciente sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se jugó este martes, 17 de marzo de 2026, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de marzo de 2026

Resultados del sorteo 3145 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 2622 de la serie 307.

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja