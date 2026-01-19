Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima de este lunes, 19 de enero de 2026

Este lunes, 19 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 4153 de la Lotería del Tolima, donde entregaron $3.500 millones del premio mayor y más de $13.400 millones en premios.

“Hoy puede cambiar tu historia. Un solo billete, una sola noche y $3.500 millones esperando por ti”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 19 de enero de 2026

Premio mayor: 7096

Serie: 54

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 13 de enero de 2026: número 1495 de la serie 128.

de la serie Sorteo del 5 de enero de 2026: número 4308 de la serie 32.

de la serie Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 5151 de la serie 183.

El próximo sorteo será el 26 de enero de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.