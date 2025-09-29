Suscribirse

Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes, 29 de septiembre de 2025

Se llevó a cabo el sorteo 4137 de la Lotería del Tolima.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de septiembre de 2025, 3:50 a. m.
Esta noche se entregaron más de $13.400 millones en premios.
Este lunes 29 de septiembre se jugó la Lotería del Tolima con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.

“No te quedes sin tu billete, porque la suerte está lista para tocar tu puerta. ¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy juega la Lotería del Tolima y la suerte puede estar de tu lado. Con tu billete no solo tienes la oportunidad de cambiar tu vida, también apoyas la salud de todos los colombianos”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

Premio mayor de 3.500 millones de pesos

  • Número 6996 de la serie 60.
Resultado LOTERIA DEL TOLIMA Lunes 29 de Septiembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 3041 de la serie 78
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 6198 de la serie 245
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 8850 de la serie 027

El próximo lunes, 6 de octubre, a partir de las 10:30 de la noche, se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima.

