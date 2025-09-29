Loterías
Estos son los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes, 29 de septiembre de 2025
Se llevó a cabo el sorteo 4137 de la Lotería del Tolima.
Este lunes 29 de septiembre se jugó la Lotería del Tolima con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.
“No te quedes sin tu billete, porque la suerte está lista para tocar tu puerta. ¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy juega la Lotería del Tolima y la suerte puede estar de tu lado. Con tu billete no solo tienes la oportunidad de cambiar tu vida, también apoyas la salud de todos los colombianos”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
Premio mayor de 3.500 millones de pesos
- Número 6996 de la serie 60.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 3041 de la serie 78
- Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 6198 de la serie 245
- Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 8850 de la serie 027
El próximo lunes, 6 de octubre, a partir de las 10:30 de la noche, se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima.