Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional de México del miércoles 4 de marzo de 2026

Se entregaron miles de premios a varios de sus apostadores.

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 10:35 p. m.
Resultados del 4 de marzo de 2026
Resultados del 4 de marzo de 2026

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Nacional de México y entregó miles de premios a varios de sus apostadores.

Organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tradicional Sorteo Mayor volvió a captar la atención de miles de personas que siguieron en directo la revelación de los números favorecidos.

Resultados del 4 de marzo de 2026

  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 13506
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 28541
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 37030

Más premios

  • Premio mayor de 240 mil pesos: 47187
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 53579
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 57861
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 37538

Otros premios

  • Premio mayor de 120 mil pesos: 44904
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 01450
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 47014
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 19361
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 10848
Noticias Destacadas