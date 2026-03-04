Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional de México del miércoles 4 de marzo de 2026

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Nacional de México y entregó miles de premios a varios de sus apostadores.

Organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tradicional Sorteo Mayor volvió a captar la atención de miles de personas que siguieron en directo la revelación de los números favorecidos.

Resultados del 4 de marzo de 2026

Premio mayor de 21 millones de pesos: 13506

Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 28541

Premio mayor de 900 mil pesos: 37030

Más premios

Premio mayor de 240 mil pesos: 47187

Premio mayor de 240 mil pesos: 53579

Premio mayor de 240 mil pesos: 57861

Premio mayor de 240 mil pesos: 37538

Otros premios