Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional de México del miércoles 4 de marzo de 2026

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Nacional de México y entregó miles de premios a varios de sus apostadores.
Organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tradicional Sorteo Mayor volvió a captar la atención de miles de personas que siguieron en directo la revelación de los números favorecidos.
Resultados del 4 de marzo de 2026
- Premio mayor de 21 millones de pesos: 13506
- Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 28541
- Premio mayor de 900 mil pesos: 37030
Más premios
- Premio mayor de 240 mil pesos: 47187
- Premio mayor de 240 mil pesos: 53579
- Premio mayor de 240 mil pesos: 57861
- Premio mayor de 240 mil pesos: 37538
Otros premios
- Premio mayor de 120 mil pesos: 44904
- Premio mayor de 120 mil pesos: 01450
- Premio mayor de 120 mil pesos: 47014
- Premio mayor de 120 mil pesos: 19361
- Premio mayor de 120 mil pesos: 10848