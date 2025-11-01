Suscribirse

Estos son los números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este sábado, 1 de noviembre

Los fines de semana estas loterías tienen dos sorteos diarios. Conozca si es el ganador.

Redacción Loterías
1 de noviembre de 2025, 4:57 p. m.
Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

El Dorado Mañana - 1 de noviembre

  • Premio mayor: 3486
  • La Quinta: 1
El Paisita Día - 1 de noviembre

  • Premio mayor: 9169
  • La Quinta: 6
El Paisita Noche - 1 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente por jugar
La Caribeña Día - 1 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente por jugar
  • La Quinta:

La Caribeña Noche - 1 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente por jugar
  • La Quinta:

El Dorado Tarde - 1 de noviembre

  • Premio mayor: pendiente por jugar
  • La Quinta: pendiente por jugar

