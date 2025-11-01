Los juegos de azar, loterías y chances son muy tradicionales en Colombia, ya que las personas buscan aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

El Dorado Mañana - 1 de noviembre

Premio mayor: 3486

La Quinta: 1

El Paisita Día - 1 de noviembre

Premio mayor: 9169

La Quinta: 6

El Paisita Noche - 1 de noviembre

Premio mayor: Pendiente por jugar

La Caribeña Día - 1 de noviembre

Premio mayor: Pendiente por jugar

La Quinta:

La Caribeña Noche - 1 de noviembre

Premio mayor: Pendiente por jugar

La Quinta:

