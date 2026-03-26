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Estos son los números que cayeron: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 26 de marzo

Estos sorteos, que se realizan de manera frecuente, hacen parte de la rutina de miles de colombianos.

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Redacción Loterías
26 de marzo de 2026, 11:23 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 26 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 26 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este jueves 26 de marzo, miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos a los resultados de algunas de las loterías y sorteos más populares del país. Estos juegos de azar continúan siendo una tradición para muchos, no solo por la ilusión de ganar, sino también por el entretenimiento que generan día a día.

A continuación, se presentan los resultados más recientes de El Dorado, El Paisita y La Caribeña:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6738.
  • La Quinta: 0.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Estos sorteos, que se realizan de manera frecuente, hacen parte de la rutina de miles de personas que prueban su suerte con la esperanza de acertar el número ganador.

Recuerde verificar su billete o número jugado con fuentes oficiales y, en caso de resultar ganador, seguir los procedimientos establecidos para reclamar su premio.

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