Loterías

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

Consulte los números ganadores de las dos versiones jugadas este lunes festivo en Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
12 de enero de 2026, 6:06 p. m.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo Foto: Getty Images

A diferencia de lo que sucede a lo largo de la semana, este lunes festivo se jugó la lotería Chontico con horarios especiales para su versión nocturna.

Chontico Día se jugó como es habitual a la 1:00 de la tarde (hora de Colombia), pero las balotas de Chontico Noche comenzaron a moverse sobre las 8:00 p. m.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Estos fueron los números ganadores

Resultados de Chontico Día hoy, 12 de enero

Premio mayor: 8895-3

  • Tres últimas cifras: 895
  • Dos últimas cifras: 95
  • Número completo:8895
  • La quinta: 3
YouTube video KgC4AvGv8S8 thumbnail

Resultados Chontico Noche hoy, 11 de enero de 2026

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • La quinta: pendiente
YouTube video I-Ru-DLjFJI thumbnail

La lotería Chontico Millonario es una de las más queridas por los colombianos. Nació en el departamento del Valle del Cauca y debe su nombre a la fruta que es muy popular en esta zona del país: el chontaduro.

Diariamente, se juega en dos versiones, Chontico Día y Chontico Noche, incluidos fines de semana o festivos.

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Loterías

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Loterías

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Loterías

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Loterías

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 11 de enero de 2026

Loterías

Resultados oficiales de la Lotería del Cauca: número ganador del 10 de enero de 2026

Loterías

Chontico Día y Noche: estos son los resultados oficiales en el sorteo del 10 de enero de 2026

Loterías

¿La suerte lo acompañó? Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 6 de enero de 2026

Loterías

Resultados de la lotería Chontico: conozca los números ganadores de este lunes 5 de enero

Horarios oficiales de Chontico Millonario

Chontico Día

  • Todos los días a la 1:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Jugar la lotería en Chontico es muy sencillo. Lo único que debe hacer es elegir un número de cuatro cifras con apuestas que van desde los 500 pesos.

El sorteo se transmite por televisión y el ganador del premio mayor debe acertar las cuatro cifras en estricto orden como salen en pantalla.

Más de Loterías

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

Número y signo ganador del Super Astro Luna del 11 de enero del 2026

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Los números ganadores definieron el cierre del fin de semana para los apostadores.

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Lotería La Antioqueñita

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 11 de enero de 2026

La Lotería del Cauca se transmite en vivo por el canal 1

Resultados oficiales de la Lotería del Cauca: número ganador del 10 de enero de 2026

Las combinaciones del Baloto y Revancha del lunes 22 de diciembre quedaron oficialmente registradas.

Baloto: números ganadores del sorteo 2603 del sábado 10 de enero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 10 de enero de 2026

Noticias Destacadas