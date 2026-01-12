Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

A diferencia de lo que sucede a lo largo de la semana, este lunes festivo se jugó la lotería Chontico con horarios especiales para su versión nocturna.

Chontico Día se jugó como es habitual a la 1:00 de la tarde (hora de Colombia), pero las balotas de Chontico Noche comenzaron a moverse sobre las 8:00 p. m.

Estos fueron los números ganadores

Resultados de Chontico Día hoy, 12 de enero

Premio mayor: 8895-3

Tres últimas cifras: 895

Dos últimas cifras: 95

Número completo:8895

La quinta: 3

Resultados Chontico Noche hoy, 11 de enero de 2026

Premio mayor:

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

La quinta: pendiente

La lotería Chontico Millonario es una de las más queridas por los colombianos. Nació en el departamento del Valle del Cauca y debe su nombre a la fruta que es muy popular en esta zona del país: el chontaduro.

Diariamente, se juega en dos versiones, Chontico Día y Chontico Noche, incluidos fines de semana o festivos.

Horarios oficiales de Chontico Millonario

Chontico Día

Todos los días a la 1:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Jugar la lotería en Chontico es muy sencillo. Lo único que debe hacer es elegir un número de cuatro cifras con apuestas que van desde los 500 pesos.

El sorteo se transmite por televisión y el ganador del premio mayor debe acertar las cuatro cifras en estricto orden como salen en pantalla.