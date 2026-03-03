Loterías

Estos son los resultados de la lotería Super Astro Sol del martes 3 de marzo

Usted pudo haber sido uno de los afortunados ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de marzo de 2026, 4:18 p. m.
Resultados del Super Astro Sol
Resultados del Super Astro Sol Foto: Getty Images

Este martes, 3 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5369 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 1206
  • Los últimos tres dígitos: 206
  • Los últimos dos dígitos: 06
  • El signo zodiacal ganador es: Géminis

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 2 de marzo de 2026
YouTube video icPdjRw9om8 thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche: estos son los números ganadores de este martes, 3 de marzo de 2026

Loterías

Sorteo del martes 3 de marzo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

¿Ganó? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de marzo

Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 3 de marzo: estos fueron los resultados del martes

Loterías

Revise si se ganó el Baloto hoy: Resultados de la lotería el lunes 2 de marzo

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 2 de marzo de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del 2 de marzo de 2026

Loterías

Lotería Super Astro Sol del lunes 2 de marzo: inicie la semana como el nuevo millonario del país

Loterías

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del lunes 2 de marzo: resultados oficiales del sorteo

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultados lotería Chontico Día y Noche: estos son los números ganadores de este martes, 3 de marzo de 2026

Sinuano Día y Noche

Sorteo del martes 3 de marzo: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 30 de septiembre.

¿Ganó? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 3 de marzo

La Antioqueñita Día y Tarde

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 3 de marzo: estos fueron los resultados del martes

El Baloto y su modalidad Revancha concentraron la atención de los apostadores este miércoles.

Revise si se ganó el Baloto hoy: Resultados de la lotería el lunes 2 de marzo

Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 2 de marzo de 2026

La estación de lotería dentro de ABC Liquor en Garden Grove, CA, el miércoles 2 de noviembre de 2022. El premio Powerball se disparó a $1.2 mil millones después de que no se encontraran ganadores el lunes

Powerball: estos son los números ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Sorteo 4159 de la Lotería del Tolima.

Lotería del Tolima: estos son los resultados del lunes 2 de marzo de 2026

Noticias Destacadas